Ghana/Sénégal: CAF awards 2017 - Le football africain en fete ce jeudi a accra

Parmi eux, on retiendra les noms d' Abedi Pelé, du double ballon d'or sénégallais Sénégalais El Hadji Diouf, des Nigérians Emmanuel Amuneké, Nwankwo Kanu et Victoire Ikpeba, Les Camerounais Samuel Eto'o, quadruple vainqueur de l'épreuve et Patrick Mboma mais aussi des Ivoriens Yaya Touré, et Didier Drogba. Nouvellement porté à la tête du Liberia, l'ancien footballeur Georges Weah a également été annoncé pour rehausser la cérémonie.

Des récompenses seront également décernées dans les autres catégories dont le titre du meilleur jeune qui met en concurrence le Sénégalais Krépin Diatta. Ils seront désignés par le vote des Comités football et médias et par le vote des membres de la commission des arbitres de la CAF. Pour cette édition, la Caf a tenu à inviter tous les lauréats qui ont été primés "joueur africain de l'année" depuis 1992.

Le football africain sera en fête, ce jeudi 04 janvier à Accra ou sera organisé la remise des trophées CAF Awards 2017 aux meilleurs joueurs, clubs équipes et entraineurs sur le continent. Les trois joueurs qui sont en lice pour le titre de Joueur africain de l'année sont le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund, le Sénégalais Sadio Mane de Liverpool et l'Egyptien Mohamed Salah de Liverpool Salah de Liverpool.

