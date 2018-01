Congo-Brazzaville: IFC - Le mois de janvier s'annonce très chaud

De la musique avec le concert de Fanie Fayar à l'exposition de peinture d'Artmel Mouy en passant par le stand-up avec les Camerounais Valery Ndongo et Marcus, le programme du mois de janvier à l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire s'avère bien alléchant avec ces têtes en une. Ciné jeunesse, cinéma hors les murs, littérature et conte seront aussi de la partie.

Côté spectacles, c'est l'étoile montante de la chanson congolaise, Fanie Fayar, tête d'affiche du programme, qui inaugurera, le 13 janvier, la scène de la salle Tchicaya-U-Tam'si de l'IFC pour cette nouvelle année. Médaillée d'or aux Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire, l'artiste, qui a confirmé son talent et conquis les cœurs par sa belle prestation faite à cet évènement, présentera son tout nouvel album intitulé «Boyamba Ngaï». Le concert de Fanie Fayar est très attendu des Ponténégrins qui ont soif de la voir sur scène.

Autre rendez-vous très attendu, la célébration du stand-up à l'IFC du 23 au 27 janvier avec les humoristes camerounais Markus et Valéry Ndongo qui rendront hommage à leur compatriote Jean-Miché Kankan (1956-1997), considéré comme le Coluche de l'Afrique. Dans le cadre de la 3e édition du concours de stand-up que l'IFC de Pointe-Noire organise, Valery Ndongo, déjà bien connu des Ponténegrins, animera les 25 et 26 janvier un atelier de coaching pour les professionnels et les lauréats de la demi-finale des amateurs. Les finales des amateurs et professionnels ainsi que le show de Markus interviendront le soir du 26 janvier. L'évènement sera clôturé le 27 janvier avec Lymane, Ange Pémo et Yane (lauréats de 2017), en première partie et Valéry Ndongo en seconde partie.

Du 20 janvier au 10 mars aura lieu à l'IFC l'exposition du jeune Brazzavillois Artmel Mouy. Fruit de l'école de Peinture de Poto-Poto, l'artiste peintre, qui est aussi membre des Ateliers Sahm, a participé à trois éditions consécutives des Rencontres internationales de l'Art contemporain organisées par lesdits ateliers. « Il a reçu plusieurs prix dont le dernier lui a permis d'aller en résidence de création à la Fondation Blachère (APT, France) en 2015. Il était également présent lors de la rétrospective des Ateliers Sahm, présentée à l'IFC de Pointe-Noire en février 2017», précise-t-on dans le programme.

Le cinéma hors les murs ouvre ce programme avec la projection, le 9 janvier, au Cercle culturel pour enfants à Mpaka, dans l'arrondissement 6 Ngoyo, de «Rasta Rockett» de Jon Turteltaub, comédie culte des années 1990 qui retrace la folle aventure de l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque aux jeux Olympiques d'hiver de Calgary. Le film «Maman Colonelle» de Dieudo Hamadi (Prix du festival cinéma du réel 2017), qui aborde la question des violences faites aux femmes et aux enfants en RDC, sera projeté le 16 janvier à l'IFC suivi de «Stavisky » d'Alain Resnais, film dont le rôle principal (Stavisky) est tenu par Jean-Paul Belmondo.

L'IFC renoue avec le conte dès le 13 janvier avec Gisèle Tchicaya et Nestor Mabiala. Le ciné jeunesse est toujours de la partie. Les plus petits se régaleront le 10 janvier avec «Le Jour Des Corneilles» (le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui lui interdit d'en sortir. Jusqu'au jour où il sera obligé de se rendre au village et fera la rencontre de la jeune Manon) et le 24 janvier avec «The Wild» (Histoire des animaux du zoo qui s'embarquent dans une folle aventure, de la jungle urbaine de New York, à la jungle sauvage d'Afrique).

Jean-Baptiste Tati Utaliane animera deux conférences littéraires à l'IFC, le 17 janvier, sur le livre intitulé «Le mariage de Figaro» de Beaumarchais et le 31 janvier sur «L'anté peuple», de Sony Labou Tansi, une oeuvre au programme scolaire congolais.