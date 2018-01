Congo-Brazzaville: Septième ART - « Les Aventuriers du cinéma perdu » arrivent à Brazzaville

Le film documentaire réalisé par Massein Pethas sera projeté le 12 janvier dans la salle de presse du ministère de la Culture et des arts, en présence des cinéphiles et du public.

En quarante-trois minutes, le film documentaire retrace l'odyssée des amoureux du cinéma congolais, qui ont bravé intempéries, parcourant monts et vallées, défiant la chaîne montagneuse du Mayombe pour dire que le cinéma congolais existe et qu'il a quelque chose à léguer à la postérité.

Ce film est le fruit de la grande aventure artistique et touristique dénommée "La caravane du cinéma congolais" qui a réuni les cinéastes et cinéphiles nationaux, du 14 au 20 août dernier. Une expérience qui sera du reste renouvelée en 20018 avec pour point de départ, Madingou, dans le département de la Bouenza, et Edou, dans la Cuvette, comme point de chute.

Le projet "Caravane du cinéma congolais" a pour objectifs de reconquérir le public qui, aujourd'hui, s'est détourné des productions audiovisuelles locales au profit de celles venues d'ailleurs, de recréer la dynamique et ressusciter l'espoir ainsi que l'envie de croire au cinéma national. Ainsi, de Pointe-Noire à Madingou en passant par Hinda, Les Saras, Dolisie, Loudima, Nkayi, des films produits au Congo par des Congolais ont été projetés, suscitant à chaque étape des échanges et des débats enrichissants entre le public et les initiateurs du projet après chaque séance.

De nombreux partenaires vont apporter cette année leur concours pour la réussite de cette aventure qui a besoin du soutien de tous pour sa pérennisation.