Sénégal: Vigilance face à la pollution à Dakar

Cet épisode de pollution accrue n'est pas anodin pour les Dakarois. Premières manifestations : les problèmes ORL ; une période compliquée aussi pour les patients asthmatiques ou souffrants de bronchites chroniques, explique la professeur Nassifatou Oumar Touré, chef du service de pneumologie de l'hôpital Fann de Dakar : « Quand il y a des pics de pollution, il y a des mesures qui peuvent être prises. Si ce sont des personnes qui n'ont pas besoin réellement de sortir, si elles peuvent rester à la maison quand on a des concentrations de particules aussi importantes dans l'atmosphère, ça serait bien. Et, ne pas hésiter à mettre un masque, même si ça ne filtre pas tout, ça peut filtrer une partie des particules qui se trouvent en suspension. »

