Afrique: Mohamed Salah sacré Meilleur joueur africain de l'année

Photo: CAF

L’attaquant égyptien a été couronné Roi d’Afrique 2017

L'attaquant égyptien a été couronné Roi d'Afrique 2017 le jeudi 4 janvier 2018 au Centre international de conférences d'Accra, au Ghana, lors de la Cérémonie des Aiteo CAF Awards 2017.

Mohamed Salah avec 625 points précède au classement général son équipier à Liverpool, le Sénégalais Sadio Mane, 507 points et le Gabonais de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, lauréat en 2015, 311 points. C'est la première fois depuis la création du trophée par la CAF en 1992, qu'un joueur égyptien est distingué N°1 d'Afrique.

Vice-champion d'Afrique 2017 avec les Pharaons, il a inscrit 38 buts, toutes compétitions confondues et délivré 19 passes décisives en 59 matches disputés tout au long de l'année, en club comme en sélection. Salah a également joué un rôle décisif dans la qualification des Pharaons pour la Coupe du monde, Russie 2018, une performance que toute l'Egypte attendait depuis 1990. L'Egypte a d'ailleurs remporté deux autres trophées, celui de la meilleure équipe nationale et celui du meilleur entraîneur pour l'Argentin Hector Cuper.

La Nigériane Asisat Oshoala a été nommée Joueuse de l'année pour la troisième fois, après ses deux précédentes couronnes en 2014 et 2016. Elle a devancé la Camerounaise Gabrielle Aboudi Onguene et la Sud-Africaine Chrestina Kgatlana.

Le Zambien Patson Daka a été élu Meilleur jeune de l'année tandis que le Wydad Athletic Club de Casablanca, champion d'Afrique, a été récompensé du titre de meilleur club de l'année.

Deux Platinum Awards, ont été décernés au Président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, et à l'ancienne gloire du football mondial, George Weah, désormais Président élu du Liberia.

La cérémonie qui a été retransmise en direct à des millions de personnes à travers le monde s'est déroulée en présence du Président du Ghana, Akufo-Addo ainsi que de la Secrétaire générale de la FIFA, Madame Fatma Samoura.

Une série d'artistes ont accompagné la cérémonie de leur talent, Toofan du Togo, Fally Ipupa de la RD Congo, Shatta Wale et Kidi, et sept Nigérians Patoranking, Wizkid, Tiwa Savage, Runtown, Olamide, Phyno et Flavour.

Palmarès complet des Aiteo CAF Awards 2017

Joueur africain de l'année

Mohamed Salah (Egypte et Liverpool)

Joueuse féminine de l'année

Asisat Oshoala (Nigéria et Dalian Quanjian)

Meilleur jeune

Patson Daka (Zambie et Liefering)

Entraîneur de l'année

Hector Cuper (Egypte)

Club de l'année

Wydad Athletic Club (Maroc)

Équipe nationale de l'année

Egypte

Équipe nationale féminine de l'année

Afrique du Sud

Légende

Sunday Ibrahim (Ghana)

Prix de Platine

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo - Président du Ghana

George Weah - Président élu du Libéria et ancien Joueur Mondial, Africain et Européen de l'Année

Onze-type de l'année

Gardien : Aymen Mathlouthi (Tunisie et Etoile du Sahel)

Défenseurs : Ahmed Fathi (Egypte et Al Ahly), Eric Bailly (Côte d'Ivoire et Manchester United), Ali Maâloul (Tunisie et Al Ahly)

Milieux de terrain : Mohamed Ounnajem (Maroc et Wydad Athletic Club), Karim El Ahmadi (Maroc et Feyenoord), Ajayi Junior (Nigeria et Al Ahly), Achraf Bencharki (Maroc et Wydad Athletic Club)

Attaquants : Khalid Boutaib (Maroc et Yeni Malatyaspor), Mohamed Salah (Egypte et Liverpool), Taha Yassine Khenissi (Tunisie et Espérance)