Afrique: Trophées de la CAF 2017 - L'Egypte honorée et le Cameroun bredouille

Peu ou pas d'autres surprises, dans les autres catégories. Le Wydad Casablanca, vainqueur de la Ligue des champions, a été logiquement élu club de l'année. Le Zambien Patson Daka, meilleur joueur de la CAN U20 2017 et brillant lors du Mondial des moins de 20 ans, a été désigné meilleur jeune talent.

L'Egypte est la grande gagnante de la soirée de remise des Trophées de la Confédération africaine de football, avec le sacre de Mohamed Salah (Joueur de l'année 2017), d'Hector Cuper (meilleur entraîneur) et des « Pharaons » (équipe nationale masculine de l'année). Les représentants du Cameroun, vainqueur de la CAN 2017, repartent d'Accra sans la moindre récompense.

