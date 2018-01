Togo: Quel dialogue avec l'opposition?

"Nous ne voyons pas les contours de ce dialogue, regrette-t-il. Je ne vois pas la ligne médiane qui va pousser ces deux camps à aller au dialogue. Ou alors ça sera un dialogue de sourds. Les autres disent "Faure must go", le président doit partir. Le président dit qu'il est là, qu'il doit préparer les échéances prochaines."

"Par le passé, souvenez-vous, nous avons réussi à surmonter nombre de difficultés grâce à notre sens des responsabilités, a-t-il affirmé. Je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui encore, nous sommes capables d'explorer toutes les voies de la concertation et des échanges d'idées, de dépasser les griefs tenant aux personnes et aux circonstances pour nous élever à la hauteur de ce que notre pays mérite."

