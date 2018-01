Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - Le pays importe 75% de ses besoins nutritionnels

Le Congo dispose d'énormes potentialités naturelles pour développer les activités agricoles et le monde rural. Avec ses douze millions d'hectares de terre arable, le pays bénéficie d'un bassin hydrographique largement suffisant et d'une pluviométrie abondante durant toute l'année.

La représentante résidente de l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) au Congo, Suze Percy Philippini, évoquait le même sujet devant les parlementaires, le 29 décembre dernier à Brazzaville, au cours d'un atelier consacré à la validation de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'avant-projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition.

Ciblant essentiellement les filières manioc et banane plantain qui constituent des aliments de base des Congolais, les autorités entendent garantir la sécurité alimentaire, baisser les prix des denrées pour satisfaire le panier de la ménagère et surtout lutter contre la pauvreté dans le pays.

Les autorités nationales ont promis de mobiliser les financements nécessaires pour relancer les cultures de manioc, banane et cacao. Les techniques de culture rudimentaires jusqu'alors pratiquées seront modernisées, grâce aux opérations d'irrigation dans des zones de production et la mécanisation de ces filières.

Le gouvernement et les partenaires au développement s'attèlent à renverser la courbe, en mettant l'accent sur la coordination des projets agricoles et l'amélioration des filières clés.

