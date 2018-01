Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - Le dossier RDC au menu d'une réunion à la Chambre des représentants belge

Tout en réclamant l'ouverture d'une enquête indépendante sur ces évènements, il a plaidé pour l'application sans faille de l'accord de la Saint-Sylvestre. « Seule une mise en œuvre de tous les engagements pris lors de l'accord de la Saint-Sylvestre, en particulier les mesures de décrispation et l'ouverture de l'espace démocratique, peut permettre d'avancer vers des élections inclusives et libres, qui sont nécessaires pour sortir le pays de l'impasse actuelle », a-t-il recommandé.

Cette séance à huis clos sur la RDC intervient au lendemain de la réaction du chef de la diplomatie belge par rapport aux évènements tragiques du 1er décembre qui a vu les forces de sécurité réprimer violemment des manifestants dans plusieurs paroisses de Kinshasa et de l'arrière-pays. Dans un communiqué, Didier Reynders a condamné fermement « le recours à la violence par les forces de sécurité congolaises et l'interruption de services religieux ainsi que les mesures prises pour empêcher des manifestations pacifiques et bloquer des médias et les réseaux sociaux ».

Deux membres du gouvernement belge, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, et son collègue de la Coopération au développement, Alexander De Croo, seront auditionnés au cours de cette séance à huis clos. Les deux officiels belges sont censés éclairer la lanterne de la commission sur le dossier congolais en apportant un maximum d'informations y relative, de sorte à permettre l'adoption, en connaissance de cause, d'une résolution sur la situation en RDC où des nouvelles manifestations viennent de faire des nouvelles victimes, apprend-on.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.