Congo-Brazzaville: Intempéries - Plusieurs quartiers de Pointe-Noire dans l'eau

La grande pluie de la journée du 4 janvier qui s'est abattue dans la ville océane a occasionné plusieurs inondations dans la quasi-totalité des arrondissements.

Au centre-ville, par exemple, le tronçon de l'avenue allant de l'hôtel Elaïs jusqu'à l'avenue Mâ-Loango a été totalement débordé d'eau. Les quelques véhicules qui y passaient étaient comparables à une véritable course des hippopotames en train de blaguer au bord d'un fleuve. Les fonctionnaires travaillant dans les environs sont restés terrés dans leurs bureaux pendant près de quatre heures environ, avant que les eaux ne prennent peu à peu la direction de l'océan. « Nous sommes devenus des vrais aquatiques, et il faut le faire pour chercher des potentiels clients qui auraient des difficultés à sortir de leurs bureaux », a déclaré un chauffeur de taxi, passé non loin de la Radio-Congo-Pointe-Noire. Des caniveaux et des petites rues ont été débordés. Cela aura probablement des conséquences désastreuses, à en croire ceux qui partaient du centre-ville pour des quartiers populaires.

La population craint qu'une deuxième pluie du genre ne s'abatte sur la ville. Aucune grande artère de la ville n'est épargnée en temps de grande pluie, y compris les ruisseaux et rivières qui n'ont jamais été curés de tout leur dépotoir. Les rivières comme Bakadila, Tchinouka, les tronçons de l'avenue Charles-De-Gaulle allant de la SNPC jusqu'à ENI-Congo et l'autre qui va du centre para-médical Jean-Joseph-Loukabou à l'amorce du rond-point de la République tout comme le tronçon de l'avenue Marien-Ngouabi qui va de l'arrêt Km4 jusqu'à l'amorce de la station-essence et le rond-point de Château-d'eau sont débordés par des eaux.

Il est certain que par endroit, cette pluie a du causer d'énormes dégâts matériels surtout que celle-ci a débuté vers 10 h et a continué de s'abattre jusqu'à tard dans l'après-midi. Dans certains quartiers, notamment comme Saint-Pierre, qui déjà par le passé a été victime des inondations lors des pluies pareilles, la psychose gagne certains habitants.