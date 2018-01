Congo-Kinshasa: Béni - Plaidoyer pour l'érection d'un monument en mémoire du général Mamadou Ndala

Les généraux Mamadou Ndala et Bahuma ont tous deux milité pour la neutralisation des ADF et pour la restauration de la paix à Beni. Ils ont été tués sans que leur vœu ne soit accompli. De nombreuses gens plaident pour que soit érigé à Beni le monument du général Mamadou Ndala pour l'immortaliser.

Le 2 janvier, des Congolais et précisément ceux du Nord-Kivu, se sont souvenu de Mamadou Ndala, ce vaillant officier des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) qui a perdu sa vie pour défendre la cause de ses frères et sœurs traqués sur leur propre sol par les rebelles ougandais de l'Allied democratic forces (ADF). Dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu, où il devait prendre ses marques en tant que premier commandant de l'opération Sukola 1 visant à neutraliser ces forces négatives, les souvenirs du colonel (général à titre posthume) Mamadou Ndala sont encore vivaces. Jamais les habitants de Beni et des environs n'oublieront ce soldat du peuple qui entendait servir sa patrie, envers et contre tout. Après la débâcle des rebelles du M23, il a su gagner la confiance des Congolais qui ont adhéré à son combat.

