Ile Maurice: Fortes pluies - L'Ouest et le Sud à l'abri des dégâts

Photo: lexpress.mu

Inondation en Ile Maurice

Partie de pêche, de cartes, plongeon, camping... Les activités n'ont pas manqué, hier, jeudi 4 janvier, dans le Sud et l'Ouest. Ce, malgré les avis de fortes pluies et l'accumulation d'eau à divers endroits, qui n'ont guère affecté la routine des habitants et de ceux qui étaient de passage.

À Tamarin, les habitants ont admiré la mer démontée, sans aucun tracas. Bien au contraire. Si l'eau a viré au marron, les vagues ont, elles, gardé leur charisme. Assis sur les nombreux bancs qui jonchent la plage, locaux et touristes observaient en silence cette beauté à l'état pur. Toutefois, pas de surfeurs en vue. Vaut mieux ne pas jouer les imprudents.

À Baie-du-Cap, outre la route qui était inondée jusqu'à Case-Noyale, certains pêcheurs téméraires n'ont pas hésité à aller pêcher. Vêtus d'un short, d'une paire de savates et d'une casquette, ils se tenaient debout, ligne à la main, pour «rod enn ti kari». Les vagues ne semblaient pas les gêner le moins du monde. Non loin d'eux, des jeunes s'amusaient sous la pluie.

Si les autres habitants vaquaient à leurs occupations, Benjamin Perle n'a, lui, pas le sourire. Il est même furieux. La raison : la construction d'une série d'appartements à proximité de sa maison, qui devraient voir le jour dans quelques mois, et qui ont obstrué la route et les drains. Conséquence : l'eau refoule et s'accumule.

En tout cas, la dépression Ava a bien arrosé l'Ouest et le Sud, sans pour autant causer de dégâts.

Après Baie-du-Cap, direction St-Félix, dans le Sud. La mer a attiré du monde dans cette région. Le public n'avait pas peur de braver la pluie pour s'y rendre.