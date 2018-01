Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Plaintes après la répression du 31 décembre

"Est-ce que la situation sécuritaire était préoccupante le 31 décembre, interroge-t-elle. Il y a deux poids, deux mesures. Vous avez vu, le 4 janvier, le parti au pouvoir a marché, et ils étaient bien encadrés par les forces de l'ordre. Et nous opposants qui sommes réprimés, nous ne devons pas nous taire. J'en appelle donc à tous les compatriotes des autres provinces d'emboîter le pas, d'aller aussi vers les instances judiciaires."

"Nous sommes en train de déposer notre plainte auprès du procureur général de la Cour d'appel de Bukavu, étant donné que depuis le début de l'année 2016, on observe l'interdiction formelle de toute forme de manifestation par le maire de la ville de Bukavu, expliqueJean Chrysostome Kijana, président national de la Nouvelle dynamique de la société civile. Non seulement, il y a eu une répression violente des manifestants ce 31 décembre, au-delà des gaz lacrymogènes qui ont été tirés. Nous devons également rappeler qu'au mois de juillet, il y a eu une répression sanglante. Une dizaine de manifestants a été blessée non pas par des armes non létales, mais par des armes à feu, alors qu'ils revendiquaient la tenue des élections. Nous avons pensé saisir les cours et les tribunaux afin que le citoyen soit remis dans le droit. Nous devons reprendre nos manifestations, c'est un droit légitime", poursuit-il.

