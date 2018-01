Angola: Des nouveaux points gratuits d'internet seront ouverts samedi à Cazenga

Le ministre des Télécommunications et Technologies de l'information, José da Rocha, et le gouverneur de la province de Luanda, Mendes de Carvalho, assisteront samedi au lancement du Village numérique à Cazenga.

Le projet est une initiative de l'INFOSI, institut public supervisé par le Ministère des Télécommunications et Technologies de l'Information, dont l'objet social est la promotion et le développement de la société de l'information en Angola.

L'intention de poursuivre les projets dans d'autres lieux est pour que les jeunes puissent de plus en plus avoir accès à Internet. "Nous allons prendre cette initiative dans les écoles et autres lieux publics dans diverses parties du pays". Il a souligné que dans les autres provinces du pays, à l'exception de Lunda Sul, qui a déjà un projet de ce type depuis 2011, il sera mis en œuvre progressivement.

"Nous vérifions beaucoup de connexions, et cette méthode de deux heures par jour permet une plus grande rotation du nombre d'utilisateurs qui ont accès à l'infrastructure", a-t-il indiqué.

Cent cinq points sont prévus pour la province de Luanda cette année. Les centralités de Kilamba et Sequele et le quartier Cassequel sont prioritaires.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.