Burkina Faso: 284 micro projets financés en 2017

«Le Procureur militaire informe l'opinion nationale et internationale que suite à une dénonciation… Plus »

Pour ce faire, a-t-elle soutenu, l'un de ses objectifs majeurs est d'apprécier l'intervention des partenaires comme les projets et programmes, les ONG et les associations de développement ainsi que les agences d'exécution dans l'espace régional.

La lenteur et la longueur du processus de passation des marchés publics, la défaillance des prestataires et autres partenaires de mise en œuvre, ont été les difficultés rencontrées dans ces réalisations du projet Neer-Tamba. Pour le 2e communicateur, Ferdinand Sandaogo Nikièma, le PNGT2-3 avait une enveloppe de 1 171 268 220 F CFA pour le financement de 64 microprojets des collectivités territoriales en 2017.

Au titre des réalisations, il a cité entre autres, l'aménagement de 300 ha de bas-fonds, de 17 ha de périmètres maraîchers, de 445 ha de cordons pierreux, de 750 ha de zaï et 16,5 ha de demi-lunes, la réhabilitation de 108 ha de bas-fonds, la mise en terre de 20 700 plants, la récupération de 1 104 ha de terres dégradées, l'organisation de 28 rencontres communales d'information sur le projet. A en croire M. Ouédraogo, 284 microprojets ont été financés à hauteur de 203 489 496 FCFA et 145 autres sont en cours de financement pour un coût de 195 902 989 F CFA.

Selon le premier communicateur, Raguibili Ouédraogo, les taux d'exécution physique et financière du Plan de travail et du budget annuel (PTBA) 2017 du projet Neer-Tamba sont respectivement de 98% et de 86%.

