Angola: Le taux de change flottant aurait pu entrer en vigueur depuis longtemps

Luanda — La Banque Nationale d'Angola (BNA), dont le régime de change actuel est fixe, aurait pu opter depuis longtemps pour un régime flottant, mesure qui permettrait de réduire le différentiel du prix des devises entre le marché formel et le marché parallèle, estime l'économiste angolais Carlos Rosado.

D'après l'économiste, plus le différentiel entre le taux de change du marché formel et celui du marché parallèle est bas, plus il est avantageux pour les agents économistes. Et quand le taux de change de la BNA reflèterait la recherche et l'offre des devises, il y aurait diminution graduelle des activités de "Kinguilas" (changeurs de monnaie non officiels).

Carlos Rosado a tenu ces propos mercredi à la presse, à Luanda, en marge de la présentation des Lignes de Force du Gouvernement concernant le Programme de stabilisation macroéconomique pour l'année 2018, au cours de laquelle le gouverneur de la Banque centrale a fait savoir que bientôt il y aurait révision du régime de change des monnaies étrangères, soit du régime fixe pour le régime flottant.

Dans ce contexte, il ne s'agit donc pas d'écarter les changeurs de monnaie, car partout dans le monde le marché parallèle existe, et ils aident quand les taux de change ne reflètent pas la recherche et l'offre, a-t-il expliqué.

"Autant que les Angolais commencent, définitivement, à voir les devises comme ils voient d'autres produits du marché, telles que les oranges et les patates. Les devises sont une marchandise, et puisqu'elles sont une marchandise, leur prix dépend donc de l'offre et de la recherche, a-t-il souligné.

Mercredi, selon le taux de change fixe de la BNA, un dollar américain revenait à 165,098 kwanza (Achat), contre 166,749 kz (Vente), tandis qu'un Euro équivalait à 184,497 kwanza (Achat) et 186,303 kzs (Vente). Et sur le marché parallèle, un dollar revenait à 420 kzs (Achat) et 450 kzs (Vente).