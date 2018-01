Burkina Faso: Lutte contre la fraude

«Le Procureur militaire informe l'opinion nationale et internationale que suite à une dénonciation… Plus »

Le directeur général en charge du contrôle économique a, par ailleurs, imputé les cas de fraudes à la porosité des frontières qui permet aux fraudeurs de contourner les barrières douanières. «Par cet acte, on protège le tissu économique national, les recettes de l'Etat et partant de là, l'économie nationale», a-t-il laissé entendre.

Il s'est agi de 4,35 t à Koupéla, 3,85 t à Fada N'Gourma et 20 t à Pô soit 400 sacs/50 kg, à la date du 30 décembre 2017, de marque «Ciment SAVANA DIAMOND COMPANY LTD CPA 45 50kg» en provenance du Ghana pour Manga.

Du 13 au 30 décembre 2017, la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes a traqué les auteurs de la fraude des produits au Burkina Faso. En collaboration avec les forces de défense et de sécurité, en l'occurrence la Gendarmerie nationale, 28 tonnes (t), au total, de ciment ont été saisies pour motif de fraude.

