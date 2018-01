Burkina Faso: Bonne année quand même !

L'année nouvelle est là ! Nous aussi, nous sommes là. Mais combien sont entrés dans l'année nouvelle en homme neuf ou en femme neuve ? Combien ont pensé cette année avant d'y entrer ? Du reste, merci à la providence de nous avoir donné une année de plus, en plus, mais de trop pour celui ou celle qui n'y mettra rien. Encore un gâchis pour les uns, plaintifs et pusillanimes, un profit pour les autres, battants et forceurs de battants.

Merci pour la nouvelle page à écrire. Mais combien serons-nous à la remplir ? Il y en a qui n'écriront rien, parce qu'ils n'ont rien à écrire. Il y a ceux qui feront des gribouillis sur fond de gazouillis. Ils passeront toute l'année à tacher leur page et à gâcher leur encre avec les mêmes ratures que l'année précédente. Il y a ceux qui rendront une feuille vierge en décembre prochain. Ils ne savent même pas quelle note ils ont engrangée l'année écoulée.

De toute façon, il y en a qui ont passé le temps à tourner le pouce sans poser le moindre acte utile. Certains ont perdu leur temps à faire perdre aux autres le leur, si précieux. A l'heure du bilan, entre le 31 et le 1er, ils ont dormi et ronflé la bouche ouverte, avant même que minuit ne sonnât. Les autres ont préféré regarder de loin les feux d'artifices de la Tour Eiffel en criant «oyé !».

Comme si le changement de cap était une victoire en soi, ils ont fait irruption dans notre nouvelle année avec les mêmes handicaps, sans le moindre «zèle positif». Demandez à ces «navigateurs à vau-l'eau» de faire le point, ils ne verront que dalle.

Ils ont vécu l'année passée comme une balle perdue. Ils n'ont atteint aucun objectif ; ils n'en ont jamais eu. En vérité, ils n'avaient rien en vue ; donc rien à obtenir. Cette année encore, ils se jetteront dans la nouvelle année comme une bouteille en mer, au gré des vagues et du vent. Mais à chacun son année.

Rien ne sert d'accuser toujours le gouvernement, parce que ce n'est pas le président qui gouverne votre conscience, encore moins votre détermination. Rien ne sert de vous en prendre au voisin qui réussit sans vous, parce que personne n'a le monopole du succès. Au-delà de ce qui manque à notre vie pour être heureux, nous ne devons pas manquer du cœur et du cran. Il ne suffit pas d'être un cordonnier pour être mal chaussé, c'est faux !

Même le plus riche est souvent pauvre et malheureux. Le plus fort est parfois le plus faible dans l'âme. Le plus intelligent n'est souvent en réalité qu'un ignare aux bonnes notes. Pourquoi donc s'acharner sur l'autre et lui attribuer tout sans se remettre soi-même en cause ? Pourquoi, ce sont toujours les autres qui sont la base de nos insuccès ? C'est vrai, dans la vie, il y a des impondérables, mais la vérité, c'est qu'aucune vie n'est un cas de force majeure. Personne n'est le fruit du hasard.

Du bas au sommet de l'échelle, chacun a une mission ; chacun a une bonne idée, du talent et de la volonté à revendre. Mais combien passent leur temps à regarder la cruche en terre cuite de l'autre au point de trébucher et casser la ruche gorgée qui trônait sur leur tête vide ? Combien crient au bonheur confisqué en pointant du doigt l'innocent coupable sans péché ?

Non, chacun de nous a et est une ressource qui compte. Malheureusement, tout le monde préfère être la tête d'une souris, plutôt que la queue d'un lion. Mais il suffit de bien regarder la taille de ses propres doigts pour se rendre compte que c'est l'ensemble qui fait une main. Et les Peuhls n'ont pas tort de penser qu'on ne peut bien se laver les mains qu'avec deux mains.

Malheureusement, chez nous, il y a trop de gens qui préfèrent laver les siennes avec la seule main. Ils ne pensent qu'à eux et à leur clan. Ils utilisent le nom du peuple pour se servir et contenter leurs affidés. Ils jugent et tranchent comme le roi lion et s'étonnent que «Django» viennent rectifier les règles du partage. Il appartient à chaque Burkinabè de se rectifier d'abord, d'être juste avec soi et avec les autres.

Il nous appartient tous de mener le bateau à bon port sans jeter un passager ou un membre d'équipage à l'eau. En vérité, personne n'est gênant dans le voyage. Seul l'incivisme et le manque de volonté politique doivent être combattus et noyés dans l'abîme. Malheureusement, ce n'est pas toujours sur le brûleur de feu qu'il faut ouvrir le feu.

Ce n'est pas toujours au voleur de poulets qu'il faut tirer à boulets rouges. Pour mieux voir la brindille qui encombre l'œil de l'autre, il ne faut pas avoir une poutre dans le sien.

Cette chronique ressemblera peut-être à celle de l'année dernière, parce qu'elle sera une de plus pour ceux qui entrent dans cette nouvelle année comme des citoyens de trop dans le peloton des engagés enragés. Voilà pourquoi, nous nous retrouverons l'année prochaine avec les mêmes tares, les mêmes avatars pour avoir été en retard avec notre mental bizarre. Nous sommes prévenus ! Bonne année quand même !