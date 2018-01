Burkina Faso: Accès à l'eau potable et à l'assainissement

«Le Procureur militaire informe l'opinion nationale et internationale que suite à une dénonciation… Plus »

Il a dit avoir saisi l'opportunité pour égrainer un certain nombre de préoccupations afin que les membres du REPHA-BF puissent plaider la cause de ces citoyens.

Par conséquent, a-t-il insisté, ils sont venus voir les potentialités qui existent en matière d'eau et d'assainissement et toucher du doigt les réalités du terrain afin de mieux défendre les populations de cette partie du pays.

Pour ce faire, la mission parlementaire a d'abord échangé avec les services de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Sahel et le 1er adjoint au maire de Dori, Boureima Bokoum.

Le Réseau des parlementaires burkinabè pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement (REPHA-BF) a séjourné pendant 72 heures dans la capitale du Liptako pour constater les conditions d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement des populations.

Le Réseau des parlementaires burkinabè pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement (REPHA-BF) avec le soutien de Water Aid a effectué une sortie de terrain, du 7 au 9 décembre 2017, dans la ville de Dori en vue de s'enquérir des contraintes et potentialités en matière d'eau potable et d'assainissement.

