Burkina Faso: Journées à faible émission de carbone

Et la coordonnatrice du PPTMO, Watta Ouédraogo, de relever les résultats dudit projet : « C'est la composante B de ce projet qui a permis la réalisation effective de 28 abribus sur 2 lignes de la SOTRACO, 247 panneaux de signalisation et des marquages au sol, des ponts de franchissement et des ralentisseurs ».

Le ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique en collaboration avec la Société de transport en commun de Ouagadougou (SOTRACO), a organisé une cérémonie de remise de prix aux lauréats du jeu- concours interuniversitaire et de réception d'infrastructures du Projet- pilote de transfert modal (PPTMO), le mercredi 20 décembre 2017 à Ouagadougou.

