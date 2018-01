Burkina Faso: Inscription à AFRICALLIA 2018

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a organisé, le jeudi 4 janvier 2018 à Ouagadougou, une rencontre d'information avec les acteurs du secteur privé. Les échanges ont porté sur les modalités d'inscription et les opportunités que leur offrira la 5e édition du Forum AFRICALLIA qui se tiendra du 21 au 23 février 2018.

La 5e édition du Forum ouest africain du développement des entreprises se tiendra du 21 au 23 février 2018 à Ouagadougou. Pour donner des informations pratiques sur les inscriptions et le déroulement de cette biennale de réseautage des Petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI), la Chambre de commerce (CCI-BF) a réuni les acteurs du secteur privé burkinabè, le jeudi 4 janvier 2018 dans la capitale burkinabè.

A cette occasion, le coordonnateur du Forum, Félix Sanon, a expliqué aux participants qu' AFRICALLIA est une plateforme « unique en son genre », de rendez-vous d'affaires individuels et personnalisés entre entreprises de la CEDEAO et du reste du monde en 48 h.

« AFRICALLIA permet aux dirigeants et chefs d'entreprises de faire le tour du monde en 48 heures et en un seul lieu pour rechercher des alliances technologiques, commerciales ou financières », a-t-il dit.

Forum multisectoriel, a poursuivi M. Sanon, AFRICALLIA regroupe les acteurs d'une vingtaine de branches d'activités dont entre autres, l'agroalimentaire, l'artisanat, les banques et assurances, le BTP, la distribution, l'énergie, l'environnement, les mines, le textile, la sous-traitance, les télécommunications, les TIC et le tourisme. AFRICALLIA 2018, foi de Félix Sanon, attend 400 entreprises dont 240 de l'Afrique de l'Ouest et 160 du reste du monde, pour un total de 4 000 rendez-vous d'affaires.

5 000 rencontres « B to B » attendues

Quant aux conditions de participation, le coordonnateur du Forum a expliqué que l'inscription se fait en ligne ou par mail à hauteur de 260 000 F CFA par personne. « Pour cette édition, nous avons décidé de faire un cadeau aux femmes, chefs d'entreprises et aux jeunes de 35 ans au plus, en réduisant leur inscription à 200 000 F CFA seulement », a annoncé M. Sanon.

L'inscription faite, a-t-il renchéri, le participant a droit au catalogue des autres entreprises inscrites à partir duquel catalogue, il pourra exprimer ses 20 souhaits de rendez-vous dont 15 seront retenus.

Les 48 heures que vont durer le Forum seront consacrées à la cérémonie d'ouverture, à la visite du site (salle de conférence Ouaga 2000), aux conférences thématiques, aux déjeuners d'affaires, aux rencontres « B to B » (plus de 5 000) et à une soirée- gala.

Des stands- pays, de partenaires et d'experts (à la disposition des entreprises pour la promotion de leurs produits) seront également disponibles. « Inscrivez-vous tôt. Mettez à profit les pauses- café, déjeuners et soirée- gala pour tisser des relations d'affaires », a suggéré Félix Sanon aux acteurs du secteur privé burkinabè.

Déjà, a-t-il confié, une centaine d'entreprises se sont inscrites et les inscriptions se poursuivent « exceptionnellement » jusqu'à une semaine avant le début du Forum, le 21 février 2018.

En termes de bilan de la dernière édition tenue du 24 au 26 février 2016, AFRICALLIA, « malgré le contexte difficile des attaques terroristes », a connu la participation de 450 chefs d'entreprises originaires du Burkina Faso et de 22 autres pays, selon ses organisateurs.

Il a réuni 378 entreprises dont 203 entreprises étrangères, 5 011 rendez-vous formels organisés, plus de 450 rencontres informelles recensées, 87% de taux de satisfaction pour la qualité des rencontres « B to B » et un taux global de satisfaction de l'organisation du Forum de 94% contre 89% à la 3e édition.