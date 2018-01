Burkina Faso: Premiers bébés de l'année 2018

La nuit du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018 a été marquée, dans les hôpitaux, par des naissances. Au Centre hospitalier universitaire (CHU) Yalgado-Ouédraogo, le ministre de la Santé, Pr Nicolas Méda, a accueilli les jumeaux Kinda à 00h05, pendant qu'au même moment, le petit Mohamed naissait à la maternité Pogbi.

Les jumeaux Kinda (garçon et fille) et Mohamed Soré font partie des premiers enfants de l'année 2018. Ils sont nés respectivement au Centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouédraogo (CHU-YO) et à la maternité Pogbi, à 00h05.

A 23h déjà, nous étions postés au CHU-YO. En attendant éventuellement la première naissance, le médecin gynécologue obstétricien, Adama Ouattara, nous entretient du cas de la parturiente Tarnagda, 23 ans. «Elle porte des jumeaux.

Selon le programme opératoire, elle devait être opérée la semaine prochaine. Mais le soir du 31 décembre 2017, elle a eu des contractions et est entrée subitement en travail d'accouchement. Nous avons décidé de procéder à son accouchement, par césarienne, car nous craignons l'accrochage des deux bébés». Le cas

présente-t-il des complications ? «Ce n'est pas exclu, surtout l'hémorragie après l'accouchement. Mais nous disposons de médicaments pour la prévenir». Sur ses explications, on nous fait signe que le ministre de la Santé, le Pr Nicolas Méda est arrivé à l'hôpital, pour une visite des services.

Il commence par celui des urgences, puis le service de traumatologie, où il y a quelques accidentés en soin. A la maternité, il intègre l'équipe chargée d'opérer la paturiente Tarnagda. A 00h05, les cris des jumeaux se font entendre.

Au même instant, Joséphine Compaoré de la maternité Pogbi nous appelle et nous fait part de la joie de son équipe d'avoir accouché, «sans difficultés», Nafissatou Sawadogo, 19 ans, qui a mis au monde Mohamed Soré.

Sur place à l'hôpital Yalgado, le ministre Méda offre un berceau rempli de présents et des documents de deux comptes bancaires au profit des petits Kinda dont le père, Dr Djibril, a traduit sa joie par un «merci à Dieu, au personnel soignant et aux visiteurs bienfaiteurs». Au sortir de sa visite, le chef du département de la santé présente ses vœux de nouvel an aux Burkinabè et les invite à la prudence sur les routes.

Il salue, avec joie, l'arrivée des jumeaux Kinda au cri de vie «stridents». «Nous sommes venus encourager le personnel soignant, qui travaille dans des conditions difficiles», confie-t-il avant d'annoncer que dans ce mois de janvier, ses services soumettront au gouvernement un plan global de rénovation du CHU/YO.

Comme défis de son ministère en 2018, le Pr Méda cite l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, le renforcement des infrastructures sanitaires et leur équipement, la formation des agents de santé et l'amélioration de la qualité des soins dispensés gratuitement.