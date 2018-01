Tunisie: Neuf jours seulement pour s'inscrire

A rappeler que ces jeunes ont été jugés par le passé et ont écopé de peines… Plus »

Mais l'Isie s'empresse de conclure, dans son communiqué daté du 28 décembre et diffusé -- fin d'année oblige -- le 2 janvier, que «5.371.000 Tunisiens sont concernés par ces élections». Preuve que l'on se soucie peu des jeunes qui viennent d'atteindre l'âge légal d'être électeur. Que dire de ceux qui, lors des législatives et de la présidentielle, étaient inscrits dans des circonscriptions où ils ne résident pas.

Sachant de plus que ces élections concernent ces jeunes citoyens dont l'âge sera, le 6 mai prochain, supérieur ou égal à 18 ans, il ne sera pas possible de s'inscrire à distance, car ils devront, explique l'Isie, présenter des papiers officiels obligatoires. Dont la teneur n'est même pas communiquée, ni les délais d'obtention.

