Tunisie: Pleins feux sur le règne de la Troïka

Devant un parterre formé d'un nombre de ses collègues constituants, députés, acteurs de la société civile, juristes et journalistes, l'auteur a dit avoir enrichi son livre de 12 chapitres récapitulatifs de l'ère de la Troïka et les vicissitudes saccadées l'accompagnant.

A commencer par la révolution, jusqu'aux élections législatives et présidentielle 2014, en passant par la spirale des événements et mouvements sociaux qui avait gravement secoué le pays. On en cite le fameux sit-in du départ (Errahil) au Bardo qui avait, finalement, mis le pouvoir au pied du mur. Idem, «Le bras de fer» vient faire pleins feux sur les délibérations des commissions constituantes et les plénières qui s'étaient déroulées dans une ambiance, tantôt tendue tantôt bon enfant. N'empêche, la polémique étant toujours omniprésente. L'on ne peut abonder dans ce sens sans s'arrêter sur la très longue bataille féminine sur la parité et l'égalité des chances entre hommes et femmes. De même, l'assassinat des deux leaders politiques (Belaïd et Brahmi), survenu en 2013, avait créé un véritable tournant dans la guerre antiterrorisme.

Entre l'ANC et la rue, ajoute Mme Mabrouk, le registre politique fut enrichi de nouveaux mots-clés : consensus, coalition, opposition, démocratie, contre-pouvoir et bien d'autres jargons révolutionnaires, encore d'usage. Avec son premier livre, l'ancienne constituante, médecin ophtalmologue de profession, estime avoir apporté une pierre à l'édifice politique et républicain. Aujourd'hui, à la librairie «Al Kitab» dans la capitale, l'auteur prévoit d'organiser une cérémonie de dédicace. Les jours suivants, son livre fera le tour de plusieurs autres régions (La Marsa, Bizerte, Sfax, Djerba et Sousse).