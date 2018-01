Maroc: Bonne tenue des activités tertiaires

En effet, au niveau de l'activité du transport aérien, le trafic des passagers a augmenté de 11,3%, après une hausse de 2,1% une année auparavant. Aussi, peut-on lire, le trafic du fret aérien s'est-il renforcé de 18,3%, après une augmentation de 9,8% un an plus tôt.

Grâce à cette évolution, la perle du Nord rejoint le groupe des premiers pôles touristiques du Maroc, en l'occurrence Marrakech, Agadir et Casablanca, dont les volumes de nuitées ont atteint respectivement 6,5 millions (+18,4%), 4,7 millions (+12,2%) et 1,8 million (+11,5%).

Ainsi, au terme des dix premiers mois de 2017, la DEPF a noté que ces nuitées se sont renforcées de 15,4% à 18,7 millions de nuitées, après +2,1% un an plus tôt, bénéficiant d'une croissance à deux chiffres dans la-quasi-totalité des régions du Royaume.

En tenant compte de cette évolution, la DEPF a estimé que le nombre des arrivées s'est amélioré de 9,4% à fin octobre 2017, après +8,9% un mois plus tôt et une légère hausse de 0,4% il y a une année.

Selon ce département relevant du ministère de l'Economie et des Finances, le nombre des arrivées à la destination marocaine s'est renforcé de 14,9% au cours du mois d'octobre 2017 et les touristes étrangers ont été à l'origine de 98% de cette dynamique avec une progression de 23,5%.

