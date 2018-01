Madagascar: Un dispositif mis en place face à l'arrivée de la tempête Ava

Ava toucherait terre, demain. Un avis de menace est lancé pour la partie Est et Nord-Est. Plus »

Trois équipes du BNGRC ont été envoyées dans les villes les plus à risques pour épauler les autorités locales : à Fenerive Est, Manakara et Brickaville. Dans cette dernière localité, une évacuation de prévention a déjà eu lieu.

Jeudi et mercredi, les experts du BNGRC se sont réunis pour mettre en place un dispositif de prévention. Dans chaque région des points d'évacuation et de rassemblement en hauteur ont été mis en place.

Depuis hier, le BNGRC, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a demandé à la population de ne plus s'aventurer en mer entre Antalaha et Tamatave. C'est à proximité de cette grande ville de la côte est que la tempête Ava fera son entrée.

L'alerte rouge « avis de danger imminent » a été déclenchée jeudi dans trois régions : Analanjirofo sur la côte nord-est, Atsinanana, sur la côte est et Alaotra Mangoro à l'est, dans les terres.

