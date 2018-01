Cote d'Ivoire: Municipales 2018 - Des anciens de la JPDCI pour la candidature de Kouakou Gnrangbé à Yamoussoukro

Nous exhortons les cadres, les jeunes, les femmes, les militants et sympathisants à se mettre autour du maire pour l'intérêt supérieur de la commune de Yamoussoukro et de la Côte d'Ivoire », ont-ils déclaré par la voix d'Houphouët Brou Victor, leur président.

« Vu que le maire de la commune de Yamoussoukro, Kouakou Gnrangbé Kouadio Jean, est en plein exercice de son militantisme au sein du Pdci-Rda ; vu que ses relations fraternelle et harmonieuse avec les cadres de Yamoussoukro d'une part et à l'échelle nationale d'autre part ; vu les nombreuses réalisations faites dans bon nombre de villages et quartiers de Yamoussoukro, toutes les choses faites sous sa gestion ; vu son sens de rassemblement et de conciliation des forces vives : à savoir, les cadres, les chefs traditionnels, les femmes, les jeunes, gage d'unité de notre grand parti ; vu son sens du respect scrupuleux de l'étique et des mots d'ordre du parti ; vu l'importance de la qualité du travail abattu ; travail qu'il doit continuer ; nous les anciens de la jeunesse du Pdci-Rda, demandons au maire Kouakou Gnrangbé Jean d'être le candidat du Pdci-Rda aux futures échéances municipales.

