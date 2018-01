Le Projet de transports et de développement des infrastructures urbaines (PTDIU) bénéficie de l'appui de la Banque mondiale et de la Coopération suisse. Ce soutien touche en priorité les secteurs burkinabè des infrastructures, de la mobilité urbaine, de l'urbanisme et de la décentralisation. Le jeudi 28 décembre 2017, le comité de pilotage dudit projet s'est réuni à Ouagadougou dans le cadre de sa deuxième session ordinaire.

L'objectif du PTDIU, a rappelé le secrétaire général du ministère des Infrastructures, par ailleurs président du comité de pilotage du projet, Parimyélé Paul Yaogo, est essentiellement d'améliorer la mobilité et l'accès des populations aux infrastructures dans les zones rurales et urbaines ciblées et, en cas de crise ou de situation d'urgence éligible, de mettre en place une riposte immédiate et efficace.

Le projet est structuré en cinq composantes (A, B, C, D et E) relatives aux investissements interurbains, à ceux en milieu urbain dans les capitales régionales ciblées, à l'appui institutionnel et à la gouvernance sectorielle, à la gestion du projet, au mécanisme de réponse urgente en cas de crise.

En rappel, c'est le 9 novembre 2017 à Zabré que sont intervenus le lancement du PTDIU et le démarrage effectif des travaux de bitumage de la route Manga-Zabré. Au cours de l'année écoulée, certaines activités ont été réalisées et d'autres ont commencé à être mises en œuvre.

A en croire le président du comité de pilotage, le taux d'exécution physique global du plan de travail et du budget annuel (PTBA 2017) est de 78% pour un taux d'exécution financière de 91,52% : dans les détails, la composante A, au 15 décembre, affichait un taux d'exécution physique des activités de 75,68% contre 97,57 pour le taux d'exécution financière ; la composante B, à la même date, donne respectivement 87,92% et 30,68%, la C 71,87% et 35,62% ; concernant la composante D, son taux d'exécution physique des activités est de 81,25%, pour 95,05% d'exécution financière.

Des suggestions pertinentes

A la lumière de ces statistiques, la conclusion de M. Yaogo est que le PTDIU a définitivement marqué son décollage ; d'où son appel à tous les acteurs à redoubler d'efforts pour respecter leurs engagements, afin de mettre à la disposition des populations bénéficiaires des infrastructures de bonne qualité et dans les délais requis.

Reconnaissant aux partenaires, il a indiqué que leur accompagnement et leurs soutiens multiformes, combien précieux, permettront au gouvernement burkinabè, à travers le projet, d'améliorer les conditions de vie des populations urbaines et rurales dans les régions identifiées en réalisant des infrastructures adéquates à leur profit.

L'implication et l'abnégation des membres du comité de pilotage, a-t-il souligné, constituent des appuis inestimables qui conduiront à l'atteinte de résultats satisfaisants dans la mise en œuvre des différentes activités du projet.

La deuxième session ordinaire du comité de pilotage du PTDIU a permis aux participants de faire des suggestions pertinentes, d'inviter chaque acteur à plus de célérité dans l'exécution des activités du projet.

Les travaux de la rencontre ont porté sur l'examen et l'adoption du projet de compte rendu de la précédente session, l'examen et l'adoption du projet de rapport d'activité 2017, l'examen et l'adoption des projets de programme d'activités, de budget et de plan de passation des marchés de l'année 2018, l'examen de l'état de la mise en œuvre des recommandations de la dernière mission des partenaires techniques et financiers du projet, tenue du 13 au 17 novembre 2017...