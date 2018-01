Burkina Faso: Lutte contre la dégradation des sols - Epandage des bonnes pratiques

Le Comité de pilotage du Programme national de partenariat pour la gestion durable des terres (CPP) a tenu le 29 décembre 2017 sa première session ordinaire de l'année. A travers cette séance de travail, il s'est agi pour les membres dudit comité d'examiner les acquis du sous-programme Coordination nationale du CPP et de proposer des orientations pour leur consolidation et même leur vulgarisation.

Depuis plusieurs décennies, le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays de la sous-région, est confronté à la problématique environnementale, notamment la désertification et la dégradation des terres.

Cependant, malgré les efforts consentis par notre pays et les Etats concernés par ces questions, à travers l'adoption de politiques et la mise en œuvre de projets de développement y afférents, la situation reste préoccupante.

Aujourd'hui, notre pays compte près de 34% de terres dégradées, soit une superficie de 92 345 km2. Par l'action de l'homme et sous l'effet des variations climatiques, cette dégradation est de plus en plus importante, se traduisant par la disparition du couvert végétal, la fragilisation et l'appauvrissement des sols.

En effet, selon le ministère de l'Environnement, la progression de cette destruction est d'autant plus inquiétante qu'elle est successivement passée de 113 000 ha/an entre 1983 et 1992 à 360 000 entre 1992 et 2000 et 470 000 ha/an entre 2002 et 2013.

Une situation mettant fortement en péril les écosystèmes et le développement socio-économique d'un pays comme le nôtre, dont l'économie repose en grande partie sur le secteur rural (élevage, agriculture, pêche), qui contribue à hauteur de 34% du PIB.

Pour faire face à cette dégradation et en application de la Stratégie de développement rural et du Programme d'action national de lutte contre la désertification, il a été lancé le Programme national de Partenariat pour la gestion durable des terres (CPP). Il vise à combattre la dégradation des terres et la pauvreté au Burkina Faso à travers un aménagement durable, décentralisé et équitable des ressources rurales.

Il s'agit d'un projet financé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le Fonds mondial pour l'Environnement et l'Etat burkinabè et qui comprend trois phases. Cette session du comité de pilotage du sous-programme coordination nationale intervient à la fin de la première phase.

Mis en œuvre depuis 2010, le CPP a permis de développer des initiatives dans le but de contribuer à la protection de la ressource terre. En effet, selon Michel Jérôme Tankoano, coordonnateur national dudit programme, cette première phase a permis de développer des outils de gestion des terres et de tester leur faisabilité sur le terrain.

A ce propos, les sous-programmes régionaux de la boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest ont valorisé ces instruments, qui par ailleurs permettront d'opérationnaliser l'agenda 2030 (ODD) et le PNDES en ce qui concerne le secteur de l'environnement.

A partir de 2018, il s'agira pour le comité de pilotage d'élaborer des projets pour la mise en œuvre de la deuxième phase du programme, à travers :

l'accroissement de la résilience aux changements climatiques des écosystèmes et des communautés locales grâce à une gestion durable des terres et au développement des chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales au Burkina Faso ;

le renforcement des acquis en matière de conservation et de gestion durable des terres ainsi que de diversité biologique dans la zone de transition écologique des secteurs phytogéographiques nord et sud soudaniens du Burkina Faso ;

la gestion durable des eaux pluviales pour la prévention des inondations en milieu rural.

A l'exemple des premiers projets, ceux de la deuxième phase, dans leur mise en œuvre, nécessitent un appui technique et financier.

Ainsi, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Sibidou Sina, après avoir traduit sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers (PNUD, BOAD, etc.), a sollicité d'eux le renouvellement de leur appui en vue d'une opérationnalisation de la phase.

A ce propos, Oumar N'Diaye, chargé de programme au PNUD, a réaffirmé le soutien de l'organisation onusienne.