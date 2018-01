Burkina Faso: Santé de la reproduction à Koudougou

Créé en 2001, le Conseil burkinabè des organisations de développement (BURCASO) est un réseau d'organisations intervenant dans le domaine de la santé communautaire avec un accent porté sur les thèmes de santé reproductive, la santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition et la lutte contre la coïnfection TB VIH.

Il bénéficie du statut de réseau national depuis 2003 et est membre du Conseil africain des ONG d'action contre le VIH/SIDA (AFRICASO) basé à Dakar et siège au conseil d'administration du Réseau ouest-africain des ONG d'action contre le SIDA (WANASO). Le réseau est aussi membre de plusieurs coalitions de la société civile (CORAB, Coalition régionale des OSC PF) et le Groupe technique santé de la reproduction.

Fédérant plus de 200 organisations, il a pour mission de stimuler une réponse communautaire efficiente contre les grandes pathologies et autres problématiques de développement, en dynamisant et renforçant le milieu des associations intervenant dans les domaines appropriés, en développant le plaidoyer, et en assurant l'implication des acteurs dans la gestion et la réalisation des interventions sur tout le territoire national.

Les interventions de l'organisation couvre quatre axes stratégiques dont la promotion du membership et du réseautage ; la communication, le plaidoyer et la mobilisation des ressources ; la coordination des structures membres, le renforcement des capacités techniques et de gestion des membres en gestion de projets, et enfin le management et le suivi - évaluation des interventions du réseau.

Le BURCASO fait partie des réseaux burkinabè qui travaillent dans le renforcement des capacités et d'encadrement des organisations communautaires pour la mise en œuvre d'activités dont l'Association des veuves et orphelins de Koudougou (AVO/K), OBC membre du réseau basée à Koudougou. Cette association capitalise une expérience de plus de cinq ans dans la mise en œuvre des activités de santé.

Ainsi, avec l'AVO/K, l'objectif général que s'est fixé le BURCASO est de contribuer à l'amélioration de l'environnement social pour une adhésion des populations à la planification familiale.

De façon spécifique, il s'agit pour le BURCASO de susciter l'adhésion de quatre-vingt-huit leaders communautaires (religieux et coutumiers), les élus locaux et les responsables des organisations de femmes et de jeunes dans la promotion de la planification familiale pour la santé des enfants et des mères dans les villages d'intervention du projet.

Ainsi, au cours de l'année 2017 qui vient de s'écouler, de nombreuses activités ont été menées dans les quatre villages d'intervention.

En effet, dans le cadre de son partenariat avec EngendherHealt, BURCASO bénéfice à travers le projet AgirPF d' un appui technique et financier pour mettre en œuvre son grant intitulé « Promotion de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes chez les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) dans les villages de Palogo, de Godin - Walgtenga, de Villy et de Tiogo Mossi dans le district sanitaire de Koudougou», pour une durée de huit mois.

Après la mise en œuvre des actions d'informations et de plaidoyer durant les deux mois, BURCASO a planifié plusieurs actions en 2017 dont le renforcement des compétences des acteurs terrain de l'association veuves et orphelins, structure partenaire de mise en œuvre, la conduite de rencontres individuelles auprès des leaders coutumiers et religieux des quatre villages d'intervention, la réalisation d'activités de communication de proximité (théâtres fora, causeries-éducatives ) , la référence des femmes vers les services de PF , le suivi des références et enfin la supervision par les agents de santé. Il se fixe pour objectif global à la fin de la mise en œuvre du projet de contribuer à l'amélioration de l'environnement social pour une adhésion des populations à la planification familiale et pour résultats attendus, une adhésion des leaders communautaires (religieux et coutumiers) et les élus locaux, une augmentation de la demande en planification familiale dans les zones d'intervention.

L'ensemble des activités ont été exécutées en étroite collaboration avec les structures de santé à savoir la direction régionale de la santé, le district sanitaire de Koudougou et des CSPS des quatre villages d'intervention du projet.

Des sorties de supervision qui ont été conduites par le coordonnateur national de BURCASO, Ousmane Ouédraogo, et le chargé de projet Désire Ouédraogo, et ce, en étroite collaboration avec le district sanitaire de Koudougou, les Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), les OBCs et les structures administratives dans la province du Boulkiemdé.