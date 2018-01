Burkina Faso: Fasofoot 15e journée - L'USCO rejoint Salitas FC au sommet

La 15e et dernière journée de la phase aller du championnat national de football de D1, jouée les mercredi 3 et jeudi 4 janvier 2018, a vu la victoire de l'USCO sur la formation de Santos FC par 3 buts à 1. Du coup, les Unionistes de Banfora rejoignent la tête du classement avec le même nombre de points que Salitas FC.

«Cette année, l'USCO ne va plus nager avec les canards, mais on n'a pas non plus la prétention de voler plus haut que les aigles du Fasofoot», cette phrase résume la philosophie et la dynamique en marche dans la cité sucrière de la Comoé. Plus question de lutter avec les mal lotis pour la survie dans le Fasofoot, tout en gardant l'humilité de ne pas vouloir combattre avec les cadors.

Et jusque-là, la formation de la cité du Paysan noir fait mieux que de voler en dessous des aigles. Elle est venue le prouver face à un canard boiteux du championnat : le Santos FC. En effet, les Unionistes de la Comoé ont battu les Brésiliens de la capitale par 3 buts à 1.

Pourtant le Santos a fait mieux que résister en 1re période en regagnant les vestiaires avec le score nul et vierge. Mais à la reprise, il va subir les assauts de l'adversaire.

D'abord, c'est Issiaka Dao qui profite d'un coup-franc relâché par le portier du Santos, Sylvain Kaboré, pour ouvrir le score (0-1 ; 47e mn).

Le 2e but interviendra à l'heure du jeu, où Jean Kiendrebéogo aggravera le score sur une combinaison avec Mamadou Fofana (0-2 ; 69e mn).

Sur la 3e réalisation de l'USCO, les rôles s'inversent. Fofana est le buteur et Kaboré le passeur. Mais entre-temps, le Santos FC avait réduit la marque par Yaya Coulibaly sur penalty à la 90e minute.

Une défaite des rouge et blanc de Ouaga qui auront montré leurs limites objectives. Et leur entraîneur adjoint, Aboubacar Boro, dira que l'équipe fait preuve d'une indiscipline tactique sur le terrain.

De l'autre côté, Arsène Soulama et ses poulains vont passer la trêve à la tête du classement, en compagnie de Salitas FC qui a vu son match face à l'AS Police reporté.