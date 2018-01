Burkina Faso: Produits forestiers non ligneux

L'association couleur de vie, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, a organisé, du 19 décembre 2017 au 1er janvier 2018 à Ouagadougou, la 2e édition du BIG-BAZAR.

Dans l'optique de promouvoir l'intégration régionale, à travers le partage de cultures et d'expériences, l'association de couleur de vie, en collaboration avec le ministère en charge de l'environnement a organisé, du 19 décembre 2017 au 1er janvier 2018 à Ouagadougou, la deuxième édition du BIG-BAZAR. Selon le président du comité d'organisation BIG-BAZAR, Issaka Yaméogo, cette foire a permis non seulement de nouer des contacts mais aussi de brasser les cultures.

Le BIG-BAZAR 2017, a-t-il poursuivi, a connu la participation de divers pays notamment l'Egypte, la Syrie, le Qatar, le Maroc, le Pakistan, la Turquie, le Sénégal, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et le Niger.

Durant 14 jours, les populations ont visité 120 stands d'expositions-ventes, espaces maquis/restaurants et enfants. « Cette foire a été une satisfaction, en ce sens que nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures.

Par ailleurs, elle nous a permis de partager les cultures et expériences, en matière de management des marchés », a-t-il souligné. Issaka Yaméogo a exprimé sa reconnaissance au ministère en charge de l'environnement pour son soutien à cette deuxième édition.

Au cours de cette foire internationale, une trentaine d'acteurs des Produits forestiers non ligneux (PFNL) a montré son savoir-faire à la population, à travers une exposition.

Ces acteurs sont venus des quatre régions du Burkina Faso à savoir le Centre-Nord, le Centre-Ouest, du Sud-Ouest et du Nord. « Les acteurs des PFNL ont pu participer à cette foire grâce au soutien du ministère en charge de l'environnement. Nous les appuyons dans le but d'améliorer la promotion des PFNL et de contribuer à la création d'emploi.

Par ailleurs, il s'agit de rapprocher les PFNL auprès des consommateurs », a déclaré le Directeur de la promotion et de la valorisation des produits forestiers non ligneux (DPV/PFNL), Saïdou Soro. Selon lui, cette activité entre dans le cadre de la politique sectorielle en matière d'économie verte et de changement climatique et de la stratégie nationale de valorisation et de promotion des PFNL.

Les acteurs des PFNL ont présenté des produits consommables, cosmétiques et pharmacologiques. En ce qui concerne les produits consommables issus des espèces locales, il s'agit, entre autres, du beurre de karité et ses dérivés, miel, jus d'or et vins à base du nectar, mangue, liane, pain de singe, gingembre, pulpe de karité, balanitès, oseille, deutérium (kagha), jujube (sisiphus) et goyave.

Parmi les produits consommables, les acteurs ont aussi exposé de la poudre de feuille de baobab, du pain de singe, de soumbala, de moringa, du beignet de niébé et du piment.

Pour les produits de la pharmacopée, ils sont en majorité de sirops tels que viimtoogré (anti-anémie), yinbsé sirop (contre enzyme), lagandé sirop (anti-hépatite B) et poudre (maladies infectieuses), plasmoc (contre le paludisme) et sirop passekede (maux de ventre généraux).

Quant aux produits cosmétiques, il s'agit des savons et pommades à base du moringa, sésame, carotte et concombre. M. Soro a souligné que les PFNL sont des aliments, en raison de leur apport nutritionnel et sanitaire.

« Les PFNL sont à la fois des aliments et médicaments en l'occurrence le moringa, le soumbala et le pain de singe qui sont utilisés dans les centres de récupération d'enfants malnutris comme compléments alimentaires », a-t-il ajouté.

Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Ce fut l'occasion pour le ministère en charge de l'environnement d'encourager les acteurs ayant présenté des produits de qualité.

Au total, six acteurs ont été récompensés avec des primes allant de 50 à 120 000 F CFA. « Nous sommes vraiment satisfaits de la participation de ces acteurs à cette foire car, leurs recettes ont été évaluées à un million de F CFA environ.

Par ailleurs, cette foire a été le lieu de partage d'expériences avec les autres pays », s'est réjoui Saïdou Soro. C'est pourquoi, il a invité les bonnes volontés à soutenir ces acteurs en vue d'améliorer leur organisation et faire des PFNL, des produits compétitifs sur les marchés extérieurs.

Le DPV/PFNL a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'ONG Tree Aid pour son appui financier déployé à cette foire. Elle est l'agence d'exécution du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux qui est à sa deuxième phase qui couvre la période 2017-2020.

Ce programme, financé par la Coopération suisse à hauteur de 2,7 milliards de F CFA, intervient dans 4 régions telles que le Centre-Nord, le Centre-Ouest, le Sud-Ouest et le Nord. Il œuvre spécifiquement dans les produits forestiers non ligneux.

M. Soro a souligné que l'objectif de la phase2 est non seulement de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux et péri-urbains mais aussi d'améliorer leurs revenus par la gestion durable et valoriser des PFNL.

Cette foire a permis aux acteurs des PFNL de promouvoir leurs produits. Pour Salif Ouédraogo, étudiant en 3e année à l'IBAM, la foire a permis, d'une part de faire connaître les produits, en l'occurrence le sirop contre la dengue qui très efficace et d'autre part de nouer les contacts. D'ores et déjà, un rendez-vous est donné en décembre 2018 pour la 3e édition du BIG-BAAZAR, à Ouagadougou.