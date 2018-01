Maroc: Oussama Tannane - Le Marocain proche d'un retour à Saint-Etienne

En difficulté à Las Palmas où il a été exclu par l'entraîneur Paco Jémez, l'attaquant Oussama Tannane pourrait revenir en Ligue 1. D'après La Provincia, l'international marocain est proche d'un retour à Saint-Etienne. Le Lion de l'Atlas, en difficulté à Las Palmas (10 sélections, 0 but), n'est plus dans les plans de l'entraîneur et pourrait donc revenir au bercail.

Avec son prêt à Las Palmas l'été dernier, Oussama Tannane pouvait tout simplement se relancer après des derniers mois compliqués sous les couleurs de l'ASSE. Mais l'aventure devrait tourner court pour l'international marocain. Paco Jemez, nouveau coach de la formation des Îles Canaries, a récemment émis son souhait de se séparer de ses services, et son retour à Saint-Etienne devient de plus en plus envisageable.

Ayant déjà joué avec le club du Forez en début de saison, Oussama Tannane n'a pas d'autre solution que de retourner son ancienne équipe. En effet, la FIFA interdit à un joueur de porter le maillot de plus de deux équipes différentes sur une saison. En cas de rupture de prêt, Tannane serait la deuxième recrue de l'AS Saint Etienne cet hiver après le retour de prêt de Robert Beric.