Cote d'Ivoire: Jean-Michael Seri - L'Ivoirien se verrait bien en Angleterre

En Angleterre, le mercato promet d'être chaud. L'international ivoirien fait partie des joueurs ciblés, et notamment par Everton, à la recherche d'un milieu relayeur capable de donner un peu plus de certitude technique aux Toffes. Cité avec insistance à Everton, de nombreux autres clubs anglais seraient intéressés. Si le joueur se verrait bien outre-manche, il aimerait que cela soit dans un club jouant la Champions League. En août, Nice avait rejeté une offre de près de 40 millions de la part de Barcelone.

