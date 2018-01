Afrique: Joueur africain 2017 - Le sacre de Salah, une icône en Egypte

Malgré ses conditions modestes et ses débuts difficiles, il a réussi par sa persévérance et sa volonté à surmonter tous les obstacles. Et pour la fin heureuse : il devint un champion et marqua beaucoup de buts.

La nouvelle est tombée à minuit, en Egypte. Ça n'a pas donc trop klaxonné, par cette froide nuit d'hiver dans les rues du Caire. Mais sur les radios et les télés, on a chanté à l'unisson un hymne dédié par Hicham Abbas, un chanteur célèbre, à Mohamed Salah.

Mohamed Salah, star la sélection d'Egypte qualifiée pour le Mondial 2018 et meilleur buteur de Liverpool (Angleterre), a reçu le 4 janvier 2018 à Accra le trophée de Joueur africain de l'année 2017. Une distinction qui le fait rentrer un peu plus dans le cœur des Egyptiens.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.