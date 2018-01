Ile Maurice: Viande porcine - Les producteurs en grogne

Toutefois, elle n'est pas la seule dans cette situation. Thierry de Lapeyre partage son avis sur la qualité de la viande locale. Il indique qu'elle n'est pas adaptée aux produits qu'il fabrique au sein de sa compagnie. «Cette viande est même plus chère que la matière que nous importons d'Europe.» Il avance que l'une des conditions de la MMA est que les producteurs doivent à présent tuer leurs propres cochons. «C'est un autre gros travail. Il nous faut avoir des bouchers qualifiés. Mais si l'on nous impose cette clause, elle doit être applicable à tout le monde. Or, il nous semble que ce ne sont pas toutes les compagnies qui bénéficient du même traitement.»

«J'ai dû diversifier mes produits pour subvenir aux besoins de l'entreprise et pour pouvoir payer mes employés», explique la responsable. Elle confie que son entreprise, qui s'appelait auparavant Porc Products Ltd, s'est mise à produire des produits dérivés de la viande de mouton depuis quelque temps, faute de viande porcine.

Actuellement, les autorités ne permettent d'importer que 50 % de viande porcine. Les entreprises doivent ensuite s'approvisionner auprès des producteurs locaux pour les 50 % restants. Selon Géraldine Kattic, Business Manager de Prime Products Ltd, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la production porcine, cette situation ne présage rien de bon pour les producteurs.

