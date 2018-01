Tunisie: Hommage aux cœurs de lion

Début janvier est une triste période pour le football tunisien.

En 1997, l'Espérance Sportive de Tunis joue contre l'Olympique Lyonnais en match amical au Stade Chedly Zouiten à Tunis.

Nous sommes dans les dernières minutes du match quand Hédi Berrekhissa contrôle le ballon et tombe soudainement à terre.

Au début, on le croyait blessé mais les deux équipes l'entourent. Un horrible silence plane dans le stade. Les médecins entreprennent le massage cardiaque puis l'oxygène... Une ambulance traverse le terrain et ressort rapidement. Tous les spectateurs sont émus et consternés. Ce soir-là, une rumeur commençait à circuler et qui hantait les esprits. Tout le monde disait que le lion était parti pour un monde meilleur, mais personne ne voulait y croire. «Balha» s'est bien éteint à la fleur de l'âge, foudroyé en plein match par une crise cardiaque. Il avait 24 ans.

Emporté à la fleur de l'âge

En 2013, l'ancien international tunisien, Lassaâd Ouertani, a trouvé la mort un vendredi, en début de matinée dans un terrible accident de la circulation sur la X20, à mi-chemin entre l'Ariana et la Cité Ennasr. Sa voiture a percuté violemment un autobus de transport public, causant la mort, sur le coup de l'ancien sociétaire de la JS Kairouan, du Stade Tunisien et du Club Africain. Ayant mis prématurément un terme à sa carrière de joueur en 2010, alors qu'il n'avait que 31 ans, «Zgaw » avait décroché un contrat d'entraîneur-adjoint avec un club saoudien où il évoluait depuis deux ans. Il était rentré d'Arabie Saoudite juste la veille de sa mort, pour une visite privée. Que Dieu le Tout-Puissant leur accorde Son Infinie Miséricorde et les accueille dans Son Éternel Paradis.