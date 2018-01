Tunisie: Reprise douce et en rythme ascendant...

Seuls Ben Amor, resté à l'hôtel pour des exercices de musculation, et Nagguez qui achève sa convalescence et qui a effectué des courses en solitaire, pour pouvoir réintégrer le groupe dès aujourd'hui ou demain au plus tard, n'y ont pas participé.

Le stage commence à donner du rythme aux joueurs. Les exercices athlétiques, le travail tactique qui se fait doucement, visent à évacuer le stress de la compétition infernale (9 matches pratiquement en 5 semaines), mais aussi à accélérer la candece du travail petit à petit. Pour ce stage assez long et qui a lieu dans un pays qui ne ressemble en rien à la Russie (il fait un peu plus chaud qu'ici !), la moindre des choses est d'offrir un rythme soutenu et d'améliorer l'entente entre les membres du groupe. On rappelle que c'est un stage consacré aux joueurs locaux. La question qui se pose : va-t-on parvenir à trouver une ou deux sélections qui vont servir de sparring-partners? Jouer seulement contre un club qatari, celui de Msakni (Al Dhil), n'est pas vraiment une bonne référence. Plus de 5 mois nous séparent du Mondial et d'ici là et compte tenu des contraintes du calendrier international, l'urgence est de programmer des matches internationaux de valeur qui puissent nous situer et nous faciliter de jouer contre la Belgique, l'Angleterre et le Panama.

Koulibaly et les autres choix

Ce stage, contesté par certains et cette liste de joueurs locaux retenus et où on trouve une incohérence criarde (on ignore Jridi et on retient Ben Chrifia qui ne joue plus dans son club), mettent en péril l'utilité de ce stage. Outre cette liste de joueurs locaux appelés et dont une bonne partie ne va pas partir en Russie au-delà de tous ces points d'interrogation qui restent sans réponses, on a le droit aussi de nous demander si les choix de Nabil Maâloul sont cohérents. Son staff et lui sont certainement les mieux placés pour programmer et choisir les joueurs qui paraissent les plus aptes à apporter le plus. Mais le stage de Doha, réservé aux locaux, servira-t-il à améliorer quoi que ce soit? On pense que la sélection, vu qu'elle compte sur un grand nombre de joueurs qui évoluent en championnat, doit privilégier une compétition locale équilibrée et bien soutenue. Après le rythme fou en novembre et décembre, et après toutes ces coupures en septembre et en octobre (pour permettre à la sélection de bien préparer les matchs des éliminatoires avec le résultat et l'impression qu'on a vus), il est temps que l'on garde un rythme régulier, et cela fera du bien en premier lieu à la sélection elle-même.

La question Koulibaly reste aussi d'actualité. Le joueur ivoirien de l'EST, qui vient d'avoir la nationalité tunisienne, mérite-t-il toute la polémique déclenchée ?

On croit que cette décision n'a rien de valable sur le plan technique. Les qualités de ce joueur, tonique et efficace en récupération certes, ne sont pas extraordinaires. Ce n'est pas un joueur exceptionnel qui va métamorphoser la vie de la sélection.

En attendant, Maâloul et ses adjoints doivent veiller à l'équilibre des vestiaires. L'arrivée de Koulibaly aura des effets plus tard.