Tunisie: L'ESG gagne du terrain

La revanche de l'ESG

Quelques jours après avoir perdu en Coupe de Tunisie à Kairouan, l'ESG a pris sa revanche face à la JSK après un match offensif et ouvert (98-89 pour les Goulettois). Les équipiers de Mahmoud Hajri (un grand match et 22 points marqués) ont fait le «break» après les 3 premiers quart temps (34-27, 57-48 et 79-61). Le réveil tardif des équipiers de Ahmed Dhif ne les a pas aidés à revenir dans le match.

Victoire très précieuse pour l'ESG qui gagne du terrain par rapport à la JSK et au CA, mais vu le calendrier et les difficultés des prochains matches, rien n'est encore fait officiellement. L'ESG a fait une affaire, alors que la JSK n'a pas perdu toutes ses chances pour la qualification aux play-offs. Les choses deviennent plus claires, que ce soit en haut ou en bas du tableau, en attendant les deux prochaines journées.

Résultats

Groupe A

DSGrombalia-USAnsar 74-46

ESGoulette-JSKairouan 98-89

SNabeulien-USMonastir 52-61

JSMenazeh-ESSahel 64-83

Ezzahra bat l'ASM après le forfait de cette dernière.

Classement

Groupe A

Pts

1/ ESR 16

2/ ESG 15

3/ JSK 13

-/ CA 13

5/ DSG 11

6/ USA 9

Groupe B

Pts

1/ ESS 17

2/ USM 16

3/ EZS 15

4/ JSM 14

5/ ASH 11

6/ SN 9

6/ ASM 7