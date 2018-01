Cote d'Ivoire: Touba/Lycée Abdoulaye Fadiga - Des cambrioleurs emportent des vivres de la cantine

En ce lieu, les quidams, ont emporté un butin composé de : six cartons de pâtes alimentaires, trois bidons d'huile de 25 kilogrammes chacun, un sac de 18 kilogrammes contenant du sel, un carton de cube "Maggi" et d'eau de javel.

Il s'agit de celles du bureau de l'éducateur principal, chargé du second cycle et du magasin de stockage des denrées alimentaires destinées à la cantine de l'établissement.

Ce jeudi 04 janvier 2018, jour de la reprise des cours après les congés de Noël, pendant que Diarassouba Amadou, proviseur du lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga (Gaf) et son adjoint, faisaient la ronde habituelle pour s'assurer de la présence effective du personnel et que les enseignements se déroulaient normalement, ils découvrent que deux portes sur différents bâtiments sont fracassées.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.