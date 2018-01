Cote d'Ivoire: Vœux du nouvel an - Les préfets assurent le Chef de l'État de leur loyauté

Et d'ajouter que 2018 se présente sous de bonnes auspices et fait renaître tout espoir pour la jeunesse, la santé, etc. Avant de clore ses propos, il a souhaité une bonne et heureuse année au Chef de l'État ainsi qu'à son épouse.

« Nous nous tenons toujours prêts comme par le passé à exécuter les politiques gouvernementales et à gérer toutes les situations auxquelles le pays peut faire face (... ). Nous accomplirons nos missions avec la plus grande loyauté », a-t-il déclaré.

Pour le porte-parole du corps préfectoral, Soro Kayaha, le préfet de région du Tonkpi, « de nombreuses difficultés ont été enregistrées au cours de l'année 2017, mais le corps préfectoral a été présent pour la bonne gestion de ces crises et pour le maintien de la stabilité ». Il a rappelé l'engagement des maires et préfets à servir le pays avec abnégation.

Les administrations décentralisées et déconcentrées ont présenté leurs vœux du nouvel an au Président ivoirien Alassane Ouattara ce jeudi 4 janvier 2017.

