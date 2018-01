Madagascar: CREM - Forum économique national organisé en février

Les économistes se mobilisent enfin. Un forum économique se tiendra dans la Capitale du 14 au 16 février prochain.

Organisé par le Cercle de Réflexion des Economistes de Madagascar (CREM), cet événement national verra la participation de représentants de la Chambre de Commerce et d'Industrie, du Tranoben'ny Tantsaha, des différents groupements économiques et bien d'autres acteurs du développement.

D'après le nouveau président du Conseil d'Administration du CREM, Rado Ratobisaona, plusieurs sujets seront discutés durant les rencontres, notamment les aides et financements extérieurs, les problèmes fonciers, l'industrialisation, le marché de l'emploi, les nouvelles technologies, etc. Les secteurs d'activités et filières sensibles de l'économie malgache seront également abordés.

Outre les analyses et diagnostics des experts de renommée au sein de l'association, des acteurs du secteur privé auront également l'occasion d'évoquer les problématiques de leurs domaines d'activité respectifs et de discuter des solutions pour la promotion des investissements, la mobilisation de l'économie nationale et la création d'emplois.

Bref, ce forum sera le premier événement important de l'année, pour la recherche de solution au développement de la Grande-île.