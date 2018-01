Tunisie: Un monologue puissant

A rappeler que ces jeunes ont été jugés par le passé et ont écopé de peines… Plus »

De l'évocation matérielle de la grotte, où Rihana est prisonnière, l'on est devant une très belle toile peinte, devancée d'une petite dune, et cela a suffi pour évoquer le désert. Rihana rejoint la résistance et s'empare d'armes dignes d'un blockbuster américain pour partir au combat.

Elle est sublimée dans la très belle adaptation de la pièce d'Henry Taylor «Angel», mise en scène par Jérémie Lippmann. Dans la salle où règne le noir total, résonne la voix assurée de Lina El Arabi. Elle interprète Rehana qui se décrit comme fille de fermiers, tout juste reçue à la faculté de Droit. Son père est opposé à son départ pour la ville et lui destine l'exploitation du verger dont il a été lui-même héritier de son père qui le tenait de son père... Il lui apprendra le maniement des armes. Quand les forces de Daech débarquent dans son village, c'est la panique : il faut fuir. Commence alors un long et douloureux périple, dans une nature hostile, dans les geôles de Daech, puis aux côtés de la résistance kurde.

Créée dans le cadre du 71e Festival d'Avignon Off l'an dernier, «Mon ange», donnée jusqu'au 6 janvier au Théâtre Tristan Bernard, à Paris, revient sur cette figure devenue mythique dans son pays et à l'international, «Rehana», rebaptisée «L'Ange de Kobané». Suite à une photo de cette jeune femme publiée en 2014 sur les réseaux sociaux et à sa prétendue décapitation par les djihadistes, cliché à l'appui, elle est devenue la martyre de la résistance kurde. On lui prête une centaine de morts du côté de Daech. Tout cela n'est nullement confirmé. Mais comme le dit l'adage, entre la réalité et la légende, je choisis la légende.

