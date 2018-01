Tunisie: Imposer l'équité sociale

A rappeler que ces jeunes ont été jugés par le passé et ont écopé de peines… Plus »

Le Tribunal de première instance de Gafsa se penchera, de son côté, sur une affaire qui concerne des habitants de Redeyef. La date de ce dernier procès n'a pas encore été arrêtée vu la grève observée par les avocats. La Coordination indique que la Tunisie accueille la nouvelle année 2018 et célèbre le 7e anniversaire de la Révolution de la liberté et de dignité alors qu'on assiste à un nouveau calendrier de procès contre des activistes ayant pris part à des mouvements sociaux.

Les protestataires comptent, en tout cas, poursuivre leurs actes légitimes dans le but d'obtenir leurs droits spoliés. Tous les participants aux mouvements sociaux ont été appelés à conjuguer leurs efforts et coordonner leurs actions en vue d'imposer «l'équité sociale». La Coordination a publié la série des procès intentés contre les protestataires. Ainsi, hier 3 janvier, à la Cour de cassation du Kef a eu lieu le procès qui concerne l'affaire des jeunes de Dahmani.

