Tunisie: Une épopée grandiose sur la geste hilalienne

Hafedh Khélifa replace dans cette proposition l'épopée hilalienne dans son cadre naturel, mettant l'accent sur ce legs culturel et civilisationnel qui a contribué à enrichir notre patrimoine oral et a participé à façonner notre imaginaire collectif.

Le spectacle a défié toutes les difficultés et surtout les contraintes de jeu et de la mise en scène dans un espace sablonneux, plus encore : ce fut même un point fort ajoutant aux éléments scéniques magie et profondeur pour une vision épique s'approchant du travail cinématographique.

La plupart du public, des professionnels, des médias, des artistes et des invités ont été éblouis par cette performance esthétique qui apprivoise le sable comme espace de jeu et la restructuration de la place Hanich pour l'adapter au travail artistique et à l'effet voulu.

«Malhamat Al Khadhra» est une immersion dans un passé glorieux, le public a interagi avec un mode de vie, avec la richesse du verbe et de l'image hautement inspirées des poèmes de Mhamed Marzougui, personnage à part entière dans ce travail et interprété par le comédien Salah Jedai, qui raconte cette saga impressionnante avec ses amours, ses aventures, ses luttes et ses combats pour la survie.

les héros de cette geste sont campés par une pléiade de nos meilleurs acteurs dont Wahida Dridi, Slah Msaddak, Leila Chebbi, Dalila Meftahi, Abdellatif Bouallègue, Taoufik Khalfaoui, Nedra Lamloum, Kamel Allaoui, Mohamed Kouka, Sihem Msaddak richement habilée par Amel Sghaïer.

Enfin, nous ne pouvons pas négliger l'aspect musical de l'épopée qui a donné un rythme particulièrement épique à l'ensemble avec une mention spéciale pour les trois chansons présentées par le grand artiste Lotfi Bouchnak, préparées exclusivement pour ce spectacle et composées par Ridha Ben Mansour qui a puisé dans les rythmes et airs bédouins pour donner à ces chansons force et profondeur.