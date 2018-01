Tunisie: Le contrecoup du drame de Port-Saïd

A rappeler que ces jeunes ont été jugés par le passé et ont écopé de peines… Plus »

Le drame avait provoqué des manifestations contre le pouvoir, accusé d'inaction face aux violences. Les vingt-huit condamnés peuvent faire appel. Il sont accusés de port de tee-shirts portant des messages «offensants envers l'Etat et incitant à l'émeute», lors d'un match entre Al-Ahly et le club tunisien Etoile du Sahel au stade Borg al-Arab d'Alexandrie en octobre. Les ultras sont sévèrement réprimés par les autorités qui les considèrent comme des organisations illégales. Parmi les vingt-huit condamnés, les onze qui ont assisté au procès ont bénéficié d'un sursis.

Vingt-huit supporters du club d'Al-Ahly ont été condamnés par un tribunal d'Alexandrie à un an d'emprisonnement pour avoir porté des tee-shirts en hommage aux «martyrs» du stade de Port-Saïd. En février 2012, 74 personnes ont péri dans ce stade à la suite de heurts entre supporters des clubs Al-Masry et Al-Ahly, le plus grand club d'Afrique, à la fin d'un match du championnat d'Egypte

