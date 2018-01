Madagascar: Grand messe d'Iavoloha - Ratsiraka et Ravalomanana jouent le jeu, Rajoelina boycotte

Comme à l'accoutumée, le Président de la République va dresser un bilan de l'année écoulée. Un 2017 qui a été morose pour l'ensemble de la population malgache.

Présentation de vœux des corps constitués et du corps diplomatique, ce jour, au Ceremony Building à Iavoloha. Ce traditionnel banquet offert par le couple présidentiel verra notamment la présence de 1500 invités.

Il s'agit, entre autres, de hauts dignitaires du régime et en principe de ceux qui ont présidé la destinée du pays auparavant.

Sur ce dernier point d'ailleurs, selon de source bien informée, l'amiral Didier Ratsiraka ainsi que l'ancien Président Marc Ravalomanana seront présents. En revanche, l'ancien Président de la Transition Andry Rajoelina a décliné l'invitation du locataire d'Iavoloha. Les deux premiers jouent le jeu, le troisième boycotte.

Avec cette présence à Atsimondrano, cela ne signifie pas que le fondateur de l'empire Tiko épouse les points de vue des tenants du pouvoir. La preuve, les différends qui l'ont opposé au président du Sénat et non moins président national du HVM, Rivo Rakotovao. Sans parler des pressions que l'ancien Président a subies de la part du régime.

Toutefois, faut-il rappeler que seul le fondateur de l'empire Tiko a répondu présent à la présentation de vœux de l'année dernière. Quant à l'amiral, il voudrait jouer vraisemblablement le rôle de Raiamandreny. Dans tous les cas, il a gardé son silence ces derniers temps, probablement pour ne pas envenimer la situation.

Engagement. Toujours est-il que lors de sa présentation de vœux au peuple malgache de l'année dernière, plus précisément le 6 janvier 2017, le Président de la République a cité notamment « le rétablissement de nos relations avec les partenaires techniques et financiers a abouti à la tenue de la Conférence des Bailleurs et Investisseurs de Paris dont nous connaissons tous les résultats.

Cette conférence a aussi renforcé l'engagement du secteur privé, tant national qu'international, à rester actif pour le développement économique et social du pays.

Ces résultats, qui apportent à cette nouvelle année toutes les raisons de croire au véritable décollage de Madagascar, ne sont pas le fruit du hasard ou de la seule mais réelle sympathie que les partenaires et les investisseurs ont pour ce beau pays ».

Traditionnel. Force est cependant de constater que l'année écoulée a été plutôt morose pour l'ensemble de la population malgache.

En effet, la cherté de la vie (hausse des prix du riz et des PPN) et l'insécurité toujours grandissante ont été son lot quotidien. Et pour couronner le tout, l'épidémie de peste. Ainsi, pour la Grand messe d'Iavoloha, le traditionnel discours annuel du chef de l'Etat est ainsi très attendu.