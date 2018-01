Gabon: CAN de Handball 2018 - Le Palais des Sports de Libreville en attente de la fête !

La Coupe d'Afrique des nations de Handball se déroule du 17 au 27 janvier au Gabon. Le palais des sports de Libreville qui doit abriter cette fête du continent africain attend avec patience cet évènement.

Tout y est presque au point et fonctionnel à 95% : A y regarder de près, l'architecture séduit plus d'un. Le président de la Confédération africaine de Handball et le ministre gabonais des sports sont satisfaits du déroulement des travaux par les entreprises chinoises.

Plus que quelques jours seulement et le Gabon va accueillir la Can Séniors Hommes 2018 à Libreville. La 23è édition du genre. Le Palais des Sports de Libreville est opérationnel ou presque à 95%. « Avec près de 6000 places environ, des salles de conférences, de retransmissions, de connexion internet et bien d'autres, le palais des sports donne envie d'être visité » s'exclame un amoureux du handball. Le Comité d'Organisation, notamment son Président, François Epouta, veille quotidiennement au grain, régulant les visites ininterrompues de certaines délégations officielles et hôtes de marque.

Le Palais des Sports de Libreville, va abriter dans une semaine et 5 jours, du 17 au 27 janvier en cours, la 23ème CAN Séniors Hommes de Handball. Le Gabon va une énième fois devenir le cœur de l'Afrique. De par son hospitalité légendaire, les uns et les autres sont rassurés du bon déroulement de cette fête du handball africain. Les festivités de cette rencontre africaine de handball va abriter les 33 rencontres prévues dans le cadre de cette compétition.

Les ouvriers y travaillent nuit et jour. Ils sont à l'œuvre quotidiennement. Ils sont sur les lieux presque sans répit et se relaient. Ils travaillent à la chaine, à l'image des fourmis. C'est l'un des points forts de ces ouvriers qui démontrent leur dynamisme. Leur objectif est de donner un éclat à tout, tant de l'intérieur que de l'extérieur du palais des sports. C'est aussi leur manière de réserver un accueil éblouissant aux amoureux du handball et à ceux qui aiment le beau, l'art.

Le match inaugural est attendu d'ici peu. Le public est à l'écoute et attend avec patience pour vibrer aux couleurs d'une Afrique qui gagne.