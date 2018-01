Madagascar: FIVMPAMA - Les branches en France s'activent

Cet outil va permettre à tous les membres du FIVMPAMA, nationaux et internationaux, d'entrer en contact et d'amorcer des discussions en vue d'un partenariat ou d'une collaboration.

Erick Rajaonary a mis l'accent sur les opportunités de partenariat qu'offre ce réseau international du FIVMPAMA et a encouragé davantage les échanges entre les membres, notamment via la plateforme d'échanges numérique à mettre en place très prochainement.

Plateforme. Le 26 décembre à Marseille, le 27 à Toulouse et le 28 à Nice. Les rencontres ont permis aux membres de s'informer des dernières actualités du FIVMPAMA, notamment la mise en place des nouvelles antennes comme celles du Royaume-Uni et Atlantique (Nantes).

Une occasion pour le numéro Un du FIVMPAMA de rappeler les enjeux actuels et futurs du déploiement à l'international de la structure. Il a aussi encouragé les acteurs souhaitant s'engager pour le développement socio-économique de Madagascar, à s'unir et joindre leurs forces à celles du FIVMPAMA.

