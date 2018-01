Madagascar: Saison cyclonique - Ava fait sa première victime

Un avis d'avertissement pour Fandriana, Ambositra, Manandriana, Ambohimahasoa, Isandra, Vohibato, Lalangina, Fianarantsoa Ville, Ambalavao, Faritra Atsimo Atsinanana, Anosy, Ivohibe et Iakora. Les fortes pluies seront au rendez-vous et les crues de rivières sont à craindre pour toutes ces zones.

Depuis hier soir, les habitants de Toamasina ont attendu l'entrée du cyclone. Tout le monde est resté à l'abr. D'ailleurs, les activités, notamment l'enseignement, ont été suspendues dans les régions Alaotra Mangoro, Antsinanana, à Sainte-Marie, Soanierana Ivongo et Fénérive-Est, depuis hier après-midi et ne reprendront que lundi. Les transporteurs ont envisagé d'interrompre leurs activités, ce jour.

Imprudence. Une femme a été emportée par le courant d'une rivière à Ampasimbe-Onibe dans le district de Toamasina II, et en a succombé, mercredi en fin d'après-midi. C'était le rapport de l'adjoint du district, hier, lors d'une réunion journalière du comité régional de gestion des risques et catastrophes.

